"Вторая жизнь" открылась в Музее ковра в Баку

В стенах Азербайджанского национального музея ковра развернулась необычная, вдохновляющая и глубоко символичная выставка - "Вторая жизнь". Здесь каждый экспонат словно говорит: искусство не умирает - оно перерождается, сообщает Day.Az.

На церемонии открытия с речами выступили директор музея, заслуженный работник культуры Амина Меликова и руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов. Они подчеркнули, что эта выставка - не просто экспозиция, а целое движение. Движение к сохранению, переосмыслению и современному воплощению древней ковроткаческой традиции Азербайджана.

Более 30 работ были созданы в связи с коврами, ранее считавшимися утраченными - изношенными, повреждёнными, утратившими практическую или историческую ценность. Но в руках талантливых художников они обрели новое дыхание: из символов прошлого превратились в яркие послания настоящему.

Синтез художественных жанров, нестандартный подход и творческая свобода позволили превратить традиционные ковры 1980-2000-х годов в произведения современного искусства. Здесь звучат карабахские мотивы, цветут гранатовые деревья - символ Азербайджана, а традиция "танцует" в объятиях авангарда.

Среди авторов как уже известные имена, так и молодые таланты: Гусейн Кянгярли, Марьям Киблаева, Наргиз Гулиева, Рашада Алиева, Эльдар Бабазаде, Банучичек Ахмедзаде, Роя Гасан, Самира Мухтарова и многие другие. Каждый художник вложил в свою работу не только мастерство, но и частичку души, переосмыслив древнее искусство в контексте XXI века.

Музыкальная часть вечера стала настоящей жемчужиной. Звучала знаменитая Qarabağ şikəstəsi в исполнении Нисбат Садраевой - победительницы телевизионного конкурса "Мугам", в сопровождении маэстро-исполнителей на таре, кяманче, балабане и нагаре. Орхан Гусейнли, лауреат Международного фестиваля мугама, очаровал публику народными песнями Azərbaycan maralı и Küçələrə su səpmişəm, а ритм-группа "Гавалдаш" добавила вечеру энергии и пульса времени.

Особый момент - дарение музею ковра одной из работ Дадаша Мамедова - символическое подношение, в котором слились идея, искусство и благодарность.

Проект реализован при поддержке European Crafts Alliance и Национального комитета ИКОМ Азербайджана, и воплощает Цели устойчивого развития ООН - ответственное потребление и производство (ЦУР 12), а также борьбу с изменением климата (ЦУР 13). Автор идеи - Сона Гулиева, вдохновлённая не только красотой ковров, но и необходимостью говорить с миром на языке искусства об ответственности, природе и культуре.

Выставка "Вторая жизнь" продлится до 27 апреля. Успейте прикоснуться к живому диалогу между прошлым и будущим - там, где ковёр становится голосом времени.

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