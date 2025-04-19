В Азербайджане будет утверждено Положение об информационной системе e-mühasibat

В Азербайджане будет утверждено Положение об информационной системе электронной бухгалтерии (e-mühasibat).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О бухгалтерском учете", утвержденной указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в четырехмесячный срок утвердить положение об информационной системе e-mühasibat и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

В то же время Кабинету министров поручено в трехмесячный срок определить этапы ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях в электронной форме и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Министерству финансов поручено принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию информационной системы e-mühasibat и ее развертыванию, ведению и совершенствованию в "Правительственном облаке", а также по включению системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и в государственный реестр информационных систем персональных данных.

Глава государства утвердил закон об исполнении соответствующего указа.