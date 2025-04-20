В столице Индии Нью-Дели при обрушении четырехэтажного здания 11 человек погибли и пять пострадали. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщает местный телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Спасатели всё еще пытаются вытащить тех, кто может всё еще быть в ловушке под обломками.

Обрушение произошло через несколько часов после того, как в городе прошел сильный ливень, сопровождавшийся ураганным ветром и грозами, уточнил телеканал. Однако официальные лица заявили, что причина обрушения всё еще расследуется.

Камера видеонаблюдения в соседнем переулке запечатлела момент обрушения здания. На кадрах видно, как внезапно вспыхнула искра и густое облако пыли заполнило переулок.