https://news.day.az/sport/1746281.html Азербайджанские триатлеты успешно выступили на Кубке Турции - ФОТО Спортсмены из Азербайджана приняли участие в Кубке Турции по триатлону, который прошел в городе Серик. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наивысший результат среди спортсменов 2011 года рождения показал Рауль Махмудов, опередив всех соперников и заняв первое место на пьедестале почета.
Азербайджанские триатлеты успешно выступили на Кубке Турции - ФОТО
Спортсмены из Азербайджана приняли участие в Кубке Турции по триатлону, который прошел в городе Серик.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наивысший результат среди спортсменов 2011 года рождения показал Рауль Махмудов, опередив всех соперников и заняв первое место на пьедестале почета.
Среди участников 2012 года рождения Шамиль Довлетов занял 7-е место. В возрастной категории 2008-2010 годов рождения Али Рзазаде финишировал 14-м, Тамерлан Мусаев - 22-м, а Теймур Джафаров - 26-м.
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