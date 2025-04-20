Азербайджанские триатлеты успешно выступили на Кубке Турции

Спортсмены из Азербайджана приняли участие в Кубке Турции по триатлону, который прошел в городе Серик.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наивысший результат среди спортсменов 2011 года рождения показал Рауль Махмудов, опередив всех соперников и заняв первое место на пьедестале почета.

Среди участников 2012 года рождения Шамиль Довлетов занял 7-е место. В возрастной категории 2008-2010 годов рождения Али Рзазаде финишировал 14-м, Тамерлан Мусаев - 22-м, а Теймур Джафаров - 26-м.