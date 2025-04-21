Мощное землетрясение вызвало извержение вулкана в России

Землетрясение магнитудой 6.3 зафиксировано на Камчатке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Магнитуда сейсмособытия составила 6.3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 101 км северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа. По инструментальным данным, в селе Никольское <...>, а также поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального округа землетрясение ощущалось силой до 4 баллов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Камчатском филиале геофизической службы РАН сообщили, что началось извержение вулкана Ключевская сопка.

"Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут", - говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4 500 человек.