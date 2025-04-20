В Турции отменены некоторые авиарейсы

Сильный туман, наблюдающийся сегодня в Средиземноморье и Восточном Причерноморье, создал серьезные трудности в связи с воздушным транспортом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило TRT Haber.

По этой причине некоторые авиарейсы отменены, а некоторые отложены.

После того, как туман рассеется, авиарейсы будут осуществляться в нормальном режиме.