https://news.day.az/tourism/1746317.html В Турции отменены некоторые авиарейсы Сильный туман, наблюдающийся сегодня в Средиземноморье и Восточном Причерноморье, создал серьезные трудности в связи с воздушным транспортом. Как передает Day.Az, об этом сообщило TRT Haber. По этой причине некоторые авиарейсы отменены, а некоторые отложены.
В Турции отменены некоторые авиарейсы
Сильный туман, наблюдающийся сегодня в Средиземноморье и Восточном Причерноморье, создал серьезные трудности в связи с воздушным транспортом.
Как передает Day.Az, об этом сообщило TRT Haber.
По этой причине некоторые авиарейсы отменены, а некоторые отложены.
После того, как туман рассеется, авиарейсы будут осуществляться в нормальном режиме.
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