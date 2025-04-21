Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева совершила визит во Вьетнам

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 апреля в рамках своего визита во Вьетнам провела ряд встреч.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ханойском колледже торговли и туризма Лейла Алиева встретилась с представителями творческой индустрии и руководителями учебных заведений, а также вьетнамскими выпускниками, обучавшимися в советское время в Азербайджане.

На встрече было отмечено, что действующий с 1965 года Ханойский колледж торговли и туризма является одним из крупнейших и престижнейших учебных заведений Вьетнама в этой области. В колледже обучается около 3000 студентов, реализуется более 50 программ обучения на различных уровнях академического и профессионального образования.

В то же время были подчеркнуты существующие между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам отношения в различных областях, крепкая дружба между двумя народами и исключительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении этих связей.

Было подчеркнуто, что государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году открыл новую страницу в отношениях между странами, а проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, способствовали расширению существующих связей. Говорилось о том, что образовательные и социально ориентированные проекты фонда охватывают также Вьетнам. В этой связи отмечено, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева во вьетнамской провинции Хазянг была построена начальная школа.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о двусторонних связях, вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в дружбу двух стран и народов, а также нынешних отношениях на высоком уровне между Азербайджаном и Вьетнамом. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения существующих связей и проекты, которые будут реализованы Фондом Гейдара Алиева в образовательной и социальной сферах.

В Колледже торговли и туризма состоялась также встреча с вьетнамскими выпускниками, обучавшимися в различных высших учебных заведениях Азербайджана в период с 1968 по 1990 годы. Было доведено до внимания, что вьетнамские выпускники, обучавшиеся в Азербайджане, сыграли особую роль в формировании дружеских отношений между двумя странами. Было отмечено, что после визита Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году число вьетнамских студентов, обучающихся в Азербайджане, увеличилось. В советское время в Азербайджане обучалось около 5 тыс. вьетнамцев.

На встрече Ханойскому колледжу торговли и туризма был вручен сертификат о финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Затем вице-президент Всемирной ассоциации барбекю, известный шеф-повар Давид Исрафилов представил образцы азербайджанской кухни.