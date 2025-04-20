Сильнейшие снегопады оставили Швейцарию без света

В альпийском швейцарском городе Церматт уже третьи сутки нет электричества на фоне сильнейших снегопадов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Повреждения высоковольтной сети, вызванные льдом и снегом, делают ремонт невозможным, кроме того сам город отрезан от страны - из-за снегопадов закрыта подъездная дорога и закрыт железнодорожный вокзал.