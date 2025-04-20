https://news.day.az/world/1746265.html Сильнейшие снегопады оставили Швейцарию без света - ВИДЕО В альпийском швейцарском городе Церматт уже третьи сутки нет электричества на фоне сильнейших снегопадов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнейшие снегопады оставили Швейцарию без света - ВИДЕО
В альпийском швейцарском городе Церматт уже третьи сутки нет электричества на фоне сильнейших снегопадов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Повреждения высоковольтной сети, вызванные льдом и снегом, делают ремонт невозможным, кроме того сам город отрезан от страны - из-за снегопадов закрыта подъездная дорога и закрыт железнодорожный вокзал.
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