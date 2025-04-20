https://news.day.az/world/1746289.html

Тяжелое ДТП с туристическим автобусом в Турции - ФОТО

В Турции грузовик столкнулся с туристическим автобусом, пострадали 13 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в районе Бозююк провинции Биледжик. Пострадавшие были госпитализированы.