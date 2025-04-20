Тяжелое ДТП с туристическим автобусом в Турции

В Турции грузовик столкнулся с туристическим автобусом, пострадали 13 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в районе Бозююк провинции Биледжик.

Пострадавшие были госпитализированы.