Массовое отравление угарным газом в Газахе

В Газахском районе 4 человека отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это произошло в пос. Н.Нариманова.

С.Аббасова, 1959 г.р., А.Аббасова, 1988 г.р., Т.Аббасов, 2016 г.р. и Ф.Аббаслы, 2018 г.р. были госпитализированы с диагнозом "отравление".

Им была оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное.

Отравившиеся являются членами одной семьи. Они отравились угарным газом в собственном доме.

По факту проводится расследование.