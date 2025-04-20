19 апреля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере оперы "Золушка" во Дворце Гейдара Алиева. Спектакль поставлен всемирно известным Московским музыкальным театром Геликон-опера с составом 200 артистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, опера азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна в постановке Геликон-опера - это сценическое произведение, которое должна увидеть каждая маленькая принцесса. Музыка Леонида Вайнштейна, ученика великого Кара Караева, яркая и запоминающаяся. Оперой, представленной на сцене Дворца Гейдара Алиева, дирижировал Народный артист Ялчин Адыгезалов.

На премьере спектакля присутствовали первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, известный режиссер театра и кино, телеведущий, актер, общественный и политический деятель Юлий Гусман, сын Леонида Вайнштейна - заместитель генерального директора и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и члены его семьи, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народный артист Фархад Бадалбейли, общественные и политические деятели.

Отметим, что премьера "Золушки" состоялась в 1985 году в Баку, на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство представлены на сцене при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий.

Произведение представляет собой добрую музыкальную сказку по мотивам знаменитой "Золушки" Шарля Перро, полную чудес, превращений и настоящего волшебства, безупречно воплощенную в одном из самых современных театров Москвы.

Опера не оставила равнодушным ни одного зрителя. По сюжету спектакля добро и красота торжествуют над злом и завистью.

На премьере гостеприимный Сказочник пригласил зрителей всех возрастов в увлекательную игру. Зрители с восхищением наблюдали, как тыква чудесным образом превратилась в сверкающую карету, мыши - в прекрасных лошадей, Золушка - в принцессу, а каждой гостье посчастливилось примерить хрустальную туфельку.

Режиссер-постановщик спектакля - Илья Ильин, художественный руководитель - Дмитрий Бертман.

Опера была встречена зрителями с большим интересом.