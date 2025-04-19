В Баку умерла женщина после обрушения забора

В Баку трагически погибла женщина, на которую упало ограждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие случилось 6 апреля в Сабунчинском районе столицы.

61-летняя Садагат Асадова получила серьёзные травмы после того, как на неё обрушился забор.

Пострадавшую срочно доставили в Клинический медицинский центр, где врачи боролись за её жизнь, однако 18 апреля она скончалась.

По факту происшествия начато расследование.