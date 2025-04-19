https://news.day.az/society/1746246.html В Баку умерла женщина после обрушения забора В Баку трагически погибла женщина, на которую упало ограждение. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие случилось 6 апреля в Сабунчинском районе столицы. 61-летняя Садагат Асадова получила серьёзные травмы после того, как на неё обрушился забор.
В Баку умерла женщина после обрушения забора
В Баку трагически погибла женщина, на которую упало ограждение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие случилось 6 апреля в Сабунчинском районе столицы.
61-летняя Садагат Асадова получила серьёзные травмы после того, как на неё обрушился забор.
Пострадавшую срочно доставили в Клинический медицинский центр, где врачи боролись за её жизнь, однако 18 апреля она скончалась.
По факту происшествия начато расследование.
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