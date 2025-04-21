Проект коридора Индия–Ближний Восток–Европа - не более чем авантюра

В условиях сегодняшней геополитической турбулентности и неопределенности трудно делать прогнозы даже на ближайшую перспективу, а не то что строить долгосрочные планы. Никто сегодня не возьмется уверенно предположить, что будет через месяц или осенью. Но большинство аналитиков сходятся во мнении, что ничего хорошего мир не ожидает. Происходит дестабилизация устоявшихся принципов и дипломатических норм, на которых держались международные отношения. Все меняется очень быстро. И не факт, что меняется к лучшему.

В этом свете обращают на себя внимание участившиеся в последнее время упоминания проекта Экономического коридора, так называемого проекта IMEC. Речь о транспортно-логистическом коридоре, о котором два года назад договорились США, Индия, Евросоюз и ряд арабских и европейских стран. Сделка была заключена в год 10-летия инициативы "Один пояс - один путь". Соответствующий меморандум был подписан в ходе саммита G20 США, Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Евросоюзом, Францией, Италией и Германией в сентябре 2023 года, за несколько дней до возобновления палестино-израильского конфликта. Уже тогда многие эксперты говорили о невыполнимости проекта и видели в инициативе администрации Байдена целенаправленный месседж Пекину о намерении вывести его из игры и лишить статуса модератора мировой торговли. Тем не менее, сегодня начали все чаще вспоминать об идее Байдена.

Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заинтересованности в реализации проекта IMEC, назвав это исторической возможностью. Проект, написала она в соцсети Х, "сплотит нас так, как никогда раньше".

Насколько реален проект и как его реализация может отразиться на Среднем коридоре? С этими вопросами Day.Az обратился к политологу Ильгару Велизаде.

По мнению политолога, проект IMEC - очередная авантюра, блеф прежней администрации США. Если вспомнить саммит G20 в Нью-Дели, где была озвучена инициатива Байдена о выделении 500 миллиардов долларов на реализацию этого проекта, это само по себе уже вызывает очень много вопросов.

"Кто будет оплачивать индийско-европейский товарооборот, выделять на это деньги американских налогоплательщиков, да еще в таком объеме? Это была инициатива Штатов, хотя речь идет о товарообмене между Индией и Евросоюзом. Причем тут США? На мой взгляд, это сомнительный проект. Нет ни инфраструктуры, ни финансовых возможностей сегодня, когда секвестрируются средства американского бюджета, выделявшиеся на различные сомнительные программы, пересматриваются принципы инвестирования. Даже если бы ХАМАС не напал на Израиль, трудно представить, что этот проект мог бы реализоваться в задуманных масштабах", - сказал Велизаде.

Между Европой и Индией, отметил он, имеется товарооборот в объеме порядка 135 миллиардов долларов. Часть товарообмена проходит через страны Персидского залива с выходом на Средиземное море. Но это очень небольшая часть. Основная же часть потоков грузов из Индии и обратно идет морским путем. Морские перевозки гораздо выгоднее. После того, как хуситы начали терроризировать перевозки в Красном море, они стали небезопасны. Но даже сейчас отправление судов в обход Красного моря, через Мыс Доброй надежды, через Южную Африку в сторону Евросоюза обходится дешевле, чем тот путь, что предложил Байден, подчеркнул азербайджанский политолог. Для запуска проекта, по его словам, придется принимать меры по увеличению пропускной способности транспортной инфраструктуры, необходимо будет согласовывать общие тарифы и так далее. Это длительный процесс, требующий согласования между многими странами.

"Честно говоря, я сейчас не представляю, как Израиль и Саудовская Аравия будут согласовывать процесс, связанный с транспортировкой грузов. Но идея высказана. Слово, как говорится, не воробей, вылетит - не поймаешь. Идея витает в воздухе. Однако до ее материализации еще очень далеко.

Теперь посмотрим на "Один пояс - один путь", частью которого является Средний коридор, проходящий через Азербайджан. Этот проект имеет соответствующую организационную основу. Стимулируют перевозки по этому маршруту целый ряд кредитных организаций. В частности, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который заточен на осуществление проектов, связанных с инфраструктурой стран-участниц. По большей части, если посмотрим на объем выделенных средств, то увидим, что средства выделяются на реализацию проектов, связанных со строительством автомобильных, железных дорог и так далее. Эти инвестиции наряду со множеством соглашений между Китаем и странами-участницами "Пояса и пути", позволяют оптимизировать транспортные перевозки между странами, согласовывать их условия.

В нашей географии имеется Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), являющийся институциональной основой для Среднего коридора. В нашей же географии действует программа ТРАСЕКА, которая также способствует росту товарообмена между странами-участницами, в частности между Китаем и Европой.

А какая программа действует в рамках американского проекта, непонятно. Когда она будет подготовлена и будет ли подготовлена вообще, неизвестно. Неизвестно также, какой банк будет оплачивать эту затею из серии "имею желание, но не имею возможностей". Пока все эти вопросы провисают. Пока на них нет четкого ответа, не будет реализована и инициатива", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева