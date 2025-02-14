Транскаспийский маршрут в зеркале азербайджано-китайских отношений

Автор: Лейла Таривердиева

"Уверен, что инициатива Председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" создаст дополнительные возможности для всех стран. И опять же, это возможности для коммуникации, возможности для бизнеса, это стабильность и безопасность. Поскольку мы все становимся взаимозависимыми. У нас есть важный инфраструктурный проект, который нас объединяет, создает благоприятную среду для решения различных вопросов между странами на двустороннем и многостороннем уровнях". Об этом сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут - это один из основных сегментов китайской инициативы, и Азербайджан играет тут первостепенную роль. В том же интервью глава государства отметил, что первоначальная цель заключалась в доведении пропускной способности коридора до 15 миллионов тонн в год в Бакинском международном торговом морском порту. Но теперь возникла перспектива увеличения грузопотока в ближайшие 5-6 лет до 25 миллионов тонн. А это означает модернизацию и расширение возможностей Бакинского порта, чтобы быть к этому готовыми.

Действительно, все быстро меняется, и изменения эти диктует быстро меняющаяся геополитическая ситуация.

Выступая на международном форуме высокого уровня по случаю 10-летия инициативы "Один пояс, один путь", председатель КНР Си Цзиньпин огласил 8 шагов в поддержку высококачественной реализации инициативы. Среди оглашенных им шагов первым было следующее: "Будем активизировать развитие контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа, присоединяться к строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ - Средний коридор), на высоком уровне проводить форум международного сотрудничества в области грузовых поездов Китай-Европа, общими усилиями создавать новые логистические коридоры на евразийском континенте с опорой на прямые железнодорожные и автомобильные перевозки".

Готовность китайской стороны активно участвовать в строительстве и использовании ТМТМ и более тесно работать в этом плане с Азербайджаном, отражена в Совместной декларации об установлении стратегического партнерства, подписанной 3 июля 2024 года текущего года в Астане главами Азербайджана и КНР. Тогда же был подписан межправительственный Меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора для грузовых поездов Китай-Европа, который определяет важные направления укрепления сотрудничества в области транспорта и логистики вокруг ТМТМ.

Азербайджан - один из первых, кто присоединился к проекту и активно участвует в его продвижении и реализации. И этот факт не остается без внимания. Китай придает большую важность Азербайджану не только как транзитной стране, но и как партнеру, способному выдвигать инициативы и самостоятельно их реализовывать.

В 2025 году Китай предоставит Азербайджану благоприятные условия для транзитных перевозок, что станет стимулом для грузоперевозок через Азербайджан, сказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам азербайджано-китайских отношений в 2024 году, временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.

"Мы с радостью видим, что опираясь на свои уникальные географические преимущества, огромный транзитный потенциал и хорошую инфраструктуру, Азербайджан играет все более важную роль в углублении региональной взаимосвязанности с помощью Транскаспийского международного транспортного маршрута, а его положение в качестве важного транспортного узла в Евразии еще более укрепляется. Согласно данным статистики из страны, расположенной вдоль маршрута, за первые 10 месяцев текущего года объем грузоперевозок по вышеуказанному маршруту увеличился на 68 процентов, что в годовом исчислении составляет до 3,8 миллиона тонн. Как ожидается, годовой показатель достигнет рекордного уровня", - сказал китайский дипломат.

Китай, по его словам, готов совместно с Азербайджаном содействовать более углубленному сопряжению высококачественного совместного строительства коридора "Один пояс и один путь" с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.

Напомним, что в 2024 году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту из Китая (от казахстанско-китайский терминал в городе Сиань) в Азербайджан было отправлено 350 контейнерных блок-поездов. Важно, что в прошлом году перевозки начались уже и в обратном направлении. Так, в ноябре первый блок-поезд был отправлен из Баку в Сиань, что ознаменовало открытие начала экспорта Азербайджаном товаров в Китай по железной дороге. В текущем году из Китая запланирована отправка по Среднему коридору порядка 600 контейнерных поездов, что свидетельствует о дальнейшем росте и потенциале этого важного транспортного маршрута.

Недавно в Сиане открылось представительство Логистического центра "Абшерон". На церемонии открытия было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между центром и международным портом Сианя Чанба. Основная цель соглашения о сотрудничестве заключается в повышении интенсивности маршрутных поездов, идущих из Китая в Азербайджан, и оптимизации сроков перевозок. Отметим, что "Абшерон" это самый крупный логистический центр Баку. В среднем здесь ежемесячно обрабатываются 100 контейнеров из Китая, и в планах - увеличить этот показатель до 150-200-т.

На фоне сложной геополитической ситуации в географии, в которой расположен Азербайджан, значение коридоров, дорог, проходящих по территории нашей страны, еще больше возрастает. Этот факт способствует еще большему вниманию к ТМТМ как импортеров, так и экспортеров. Грузовые поезда Китай-Европа по ТМТМ запустили уже Сиань, Нанкин, Чунцин, Урумчи, Ляньюньган, Иу и другие города КНР, и число их, как ожидается, будет расти. Более того, по информации китайских СМИ, страны, расположенные вдоль тихоокеанского побережья - Япония и Южная Корея, также выбрали для отправки грузов в Европу маршрут ТМТМ.

Отметим, что сегодня ТМТМ востребован гораздо больше, чем ожидалось при начале реализации этой идеи. Еще год назад маршрут использовался в основном для транспортировки транзитных грузов, а 2024 год стал годом быстрого развития коридора и насыщения его новым содержанием. Так, Азербайджан отныне не только служит пунктом транзита китайских товаров, но и сам начал использовать коридор для продвижения своего экспортного потенциала.

В январе текущего года Президент Ильхам Алиев провел совещание по вопросам развития транспорта в стране, на котором, в том числе была затронута и тема развития международных транспортно-логистических коридоров.

Согласно указу Президента, в текущем году начнется вторая стадия развития Бакинского международного морского торгового порта в Аляте. Ее цель - увеличить пропускную способность с 15 до 25 миллионов тонн и довести мощности контейнерного терминала до 500 тысяч TEU в год. Отметим, что координация работы портов Алят и Актау (Казахстан) привела к решению о создании совместного интермодального грузового терминала в порту Алят с участием азербайджанской, казахстанской и китайской сторон.

Выступая в апреле прошлого года на проходившем в Университете АДА международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", Президент Ильхам Алиев сказал: "Я твердо верю в большое будущее проекта Среднего коридора".

Азербайджан не только верит в будущее этого важнейшего логистического маршрута, но и все делает для его развития в сотрудничестве со своими партнерами, среди которых Китай занимает особое место.