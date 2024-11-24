Из Баку в Китай отправился ж/д состав с экспортными грузами

Впервые в истории торговых отношений между Азербайджаном и Китаем экспортные грузы были отправлены из Баку в Китай по железной дороге.

Как сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в церемонии отправки первого экспортного поезда приняли участие высокопоставленные представители железных дорог Азербайджана и Казахстана, руководство Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также представители порта Сиань Чанба в Китае, передает Day.Az.

Первый экспортный блок-поезд "Баку-Сиань" состоит из 62 контейнеров, которые будут доставлены через Казахстан в порт Сиань - один из крупнейших сухих портов Китая. До конца года планируется отправить по этому маршруту 15 тысяч тонн, или 600 контейнеров экспортных грузов.

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев подчеркнул важность события, отметив, что эта инициатива укрепит стратегическую позицию Азербайджана в мировой торговой системе и откроет новые возможности для местных предпринимателей.

Председатель правления Абшеронского логистического центра Зия Агаев также отметил, что проект способствовал как развитию местной экономики, так и повышению интереса иностранных инвесторов.

Регулярная отправка экспортных грузов в Китай через Средний коридор откроет новые возможности для повышения объемов перевозок и доходов для ключевых участников логистической сети Азербайджана, таких как АЖД, Абшеронский логистический центр и Бакинский международный морской торговый порт.

До конца 2024 года ожидается увеличение числа контейнерных блок-поездов, отправляемых из Китая в Азербайджан. На 2025 год намечено более чем трехкратное увеличение их числа.