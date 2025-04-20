Трамп может сократить деятельность Госдепа в Африке

Президент США Дональд Трамп может подписать на следующей неделе указ о масштабной реорганизации Госдепартамента, который затронет, в первую очередь, деятельность ведомства в Африке. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект указа, с которым ознакомилась газета, предполагает существенное сокращение присутствия США на континенте, включая закрытие к 1 октября ряда посольств и консульств в странах Африки к югу от Сахары. Дипломатическое представительство будет ограничено "целевыми миссиями".

Документ также предусматривает ликвидацию Бюро по делам Африки, ответственного за политику США в регионе. Реорганизация, по замыслу Белого дома, должна "оптимизировать выполнение миссий" Госдепартамента и сократить "растрату, мошенничество и злоупотребления".