https://news.day.az/world/1746473.html Скончался Папа Римский Франциск Скончался Папа Римский Франциск. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. Франциску было 88 лет.
Скончался Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск, сообщили в Ватикане, передает Day.Az.
"Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Санта-Марта в Ватикане", - говорится в заявлении Vatican News.
Папа Франциск возглавил Католическую церковь в 2013 году, став первым папой из Латинской Америки. В последние месяцы понтифик проходил лечение от пневмонии. Его последнее публичное выступление состоялось накануне, когда он обратился к верующим с пасхальным посланием.
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