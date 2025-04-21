Скончался Папа Римский Франциск

Умер Папа Римский Франциск, сообщили в Ватикане, передает Day.Az.

"Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Санта-Марта в Ватикане", - говорится в заявлении Vatican News.

Папа Франциск возглавил Католическую церковь в 2013 году, став первым папой из Латинской Америки. В последние месяцы понтифик проходил лечение от пневмонии. Его последнее публичное выступление состоялось накануне, когда он обратился к верующим с пасхальным посланием.