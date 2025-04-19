Путешествие котов в Баку в поисках волшебного ковра

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась интересная волшебная встреча - писательница, художница и иллюстратор Екатерина Соколова-Зызак представила свою новую книгу для детей "В поисках волшебного ковра", сообщает Day.Az.

"В поисках волшебного ковра" - это яркое сказочное путешествие двух любознательных котов, которые отправляются в Баку, чтобы отыскать загадочный ковер. Их путь полон чудес, открытий и, конечно же, настоящих азербайджанских ковров - древних, красочных, символичных. Через узоры, орнаменты и насыщенные цвета, которые радуют глаз, маленькие читатели узнают о богатом ковроткацком искусстве Азербайджана. Яркая история, наполненная фантазией и приключениями, оживает на страницах благодаря изысканным авторским иллюстрациям.

Директор музея, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что каждая страница книги не только рассказывает волшебную историю, но и несёт в себе образовательную и эстетическую ценность - увлекая и развивая вкус юных читателей.

На презентации, ведущим которого был доктора философии по философии Теймур Даими, автор поделилась историей создания книги, рассказала о вдохновении, поиске образов и секретах художественного оформления.

Екатерина Соколова-Зызак родилась в Москве в творческой семье - дед Николай Соколов и отец Михаил Соколов были художниками. Причем, Николай Соколов, был одним из трёх знаменитых художников сатирической группы Кукрыниксы. Училась в художественном музее при институте имени Сурикова в классе по акварели и Московском институте прикладных искусств на факультете керамики. Начиная с 1986 года живёт и работает в Варшаве, является членом Союза художников Польши Занимается керамикой (фарфором), акварелью и гуашью а также мольбертной живописью (масляная краска, акрил). С 1980 года активно участвует в художественной жизни: за её плечами более 250 коллективных выставок и международных симпозиумов, а также 35 персональных экспозиций. Работы художницы хранятся в музеях и частных коллекциях России, Франции, Германии, Финляндии, Индии, США и Чили.