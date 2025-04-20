Мода на дубайский шоколад спровоцировала дефицит фисташек

Тренд на дубайский шоколад в социальной сети TikTok вызвал дефицит фисташек в мире. Об этом пишет издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Десерт из шоколада, фисташковой пасты и катаифи приобрел популярность в 2024 году из-за обзоров блогеров. Быстрый рост спроса на это лакомство привел к тому, что за год стоимость фисташек а мировом рынке выросла на треть - с $7,65 до $10,30 за фунт (450 г).

Чтобы справиться с дефицитом этого ореха и остановить рост цен, некоторые магазины даже ограничили продажи дубайского шоколада в одни руки.