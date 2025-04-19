Поддерживая Армению, Макрон инвестирует в неудачу

Поддерживая и вооружая Армению, Франция и ее лидер Эмманюэль Макрон подводят Париж под новый этап неудач. Париж лишает себя возможности участия в крупных проектах, в том числе, в контексте Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az, данную мысль в эфире турецкого интернет-канала Gdh высказал руководитель Центра стратегического анализа и геополитических исследований Франции Наим Асас.

По его словам, сближаясь с Арменией, Франция не преследует ни моральные, ни гуманитарные цели. "Политики в Париже лишь идут на поводу у армянской диаспоры", - сказал он, назвав "плодом вымысла" раскручиваемые утверждения об Армении, как "последней "крепости" франкофонии, "оплоте" наследия христианства и демократических идеалов".

Н. Асас отметил, что после утраты позиций в странах африканского Сахеля, неудач в Тихоокеанском регионе и провалов в Восточном Средиземноморье Франция стремится сохранить за собой статус "глобальной силы" и для этого, в числе прочих "инвестирует в кавказский регион через Армению". "Однако однозначно, что Париж ждет провал. Фиаско мирных усилий Минской группы ОБСЕ, сопредседателем в которой выступала Франция, - хорошо известный факт", - сказал глава французского центра.