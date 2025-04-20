В Индонезии произошло сильное землетрясение

На индонезийском острове Серам произошло землетрясение магнитудой 5,5, о чем сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как передает Day.Az, сейсмическая активность была зарегистрирована в 18:19 по всемирному координированному времени (22:19 по Баку). Эпицентр подземных толчков располагался в 295 км к югу от города Соронг, где проживает около 125 тысяч человек, а глубина очага составила 34 километра.

На момент публикации данных сведений о пострадавших, разрушениях или других последствиях стихийного бедствия не поступало. Серам, как и многие острова Индонезии, находится в зоне повышенной сейсмической активности из-за расположения на стыке тектонических плит.