https://news.day.az/world/1746259.html В США рассказали, кто повлиял на приостановку пошлин Трампа Президент США Дональд Трамп решил ослабить пошлины после разговора с министром финансов Скоттом Бессентом и главой министерства торговли Говардом Лютником. Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В США рассказали, кто повлиял на приостановку пошлин Трампа
Президент США Дональд Трамп решил ослабить пошлины после разговора с министром финансов Скоттом Бессентом и главой министерства торговли Говардом Лютником.
Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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