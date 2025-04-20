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В США рассказали, кто повлиял на приостановку пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп решил ослабить пошлины после разговора с министром финансов Скоттом Бессентом и главой министерства торговли Говардом Лютником. Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.