Подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы

В Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подростки перевернулись на машине и залетели на рельсы этой ночью в районе Саян", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем - переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.

По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы.