https://news.day.az/world/1746191.html Подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы - ВИДЕО В Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Подростки перевернулись на машине и залетели на рельсы этой ночью в районе Саян", - говорится в сообщении. Уличная камера запечатлела инцидент на видео.
Подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы - ВИДЕО
В Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Подростки перевернулись на машине и залетели на рельсы этой ночью в районе Саян", - говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем - переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.
По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре