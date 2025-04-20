https://news.day.az/world/1746323.html Испанская Каталония под градом - ВИДЕО Заметную часть испанской Каталонии сегодня покрыл град. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в Алькаррасе и Ла-Фигере.
Испанская Каталония под градом - ВИДЕО
Заметную часть испанской Каталонии сегодня покрыл град.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в Алькаррасе и Ла-Фигере.
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