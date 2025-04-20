https://news.day.az/tourism/1746383.html Осуществлен первый прямой авиарейс по маршруту Лахор-Баку 20 апреля состоялась церемония приветствия первого прямого авиарейса Лахор-Баку, осуществляемого пакистанской компанией "Пакистанские международные авиалинии" (ПМА). Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители посольства Пакистана в Азербайджане, руководящие лица аэропорта, а также представители медиа.
Осуществлен первый прямой авиарейс по маршруту Лахор-Баку
20 апреля состоялась церемония приветствия первого прямого авиарейса Лахор-Баку, осуществляемого пакистанской компанией "Пакистанские международные авиалинии" (ПМА).
Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители посольства Пакистана в Азербайджане, руководящие лица аэропорта, а также представители медиа.
Отметим, что авиарейсы по маршруту Лахор - Баку будут осуществляться двжды в неделю - по средам и субботам. Этот маршрут служит дальнейшему расширению воздушного транспортного сообщения между Азербайджаном и Пакистаном.
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