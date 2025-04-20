Осуществлен первый прямой авиарейс по маршруту Лахор-Баку

20 апреля состоялась церемония приветствия первого прямого авиарейса Лахор-Баку, осуществляемого пакистанской компанией "Пакистанские международные авиалинии" (ПМА).

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители посольства Пакистана в Азербайджане, руководящие лица аэропорта, а также представители медиа.

Отметим, что авиарейсы по маршруту Лахор - Баку будут осуществляться двжды в неделю - по средам и субботам. Этот маршрут служит дальнейшему расширению воздушного транспортного сообщения между Азербайджаном и Пакистаном.