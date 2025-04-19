https://news.day.az/world/1746151.html Во время тренировки спасателей в Перу сошел ледник - ВИДЕО В Перу во время учебного восхождения в горах под ногами спасателей-скалолазов начал рушиться ледник. Тренировка проходила на отвесной ледяной стене, которая внезапно начала трескаться и осыпаться. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Огромные глыбы льда упали в воду и были унесены потоком. Никто не пострадал.
Во время тренировки спасателей в Перу сошел ледник - ВИДЕО
В Перу во время учебного восхождения в горах под ногами спасателей-скалолазов начал рушиться ледник. Тренировка проходила на отвесной ледяной стене, которая внезапно начала трескаться и осыпаться.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Огромные глыбы льда упали в воду и были унесены потоком. Никто не пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре