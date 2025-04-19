Во время тренировки спасателей в Перу сошел ледник

В Перу во время учебного восхождения в горах под ногами спасателей-скалолазов начал рушиться ледник. Тренировка проходила на отвесной ледяной стене, которая внезапно начала трескаться и осыпаться.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Огромные глыбы льда упали в воду и были унесены потоком. Никто не пострадал.