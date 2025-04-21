Шахбаз Шариф приветствует возобновление авиарейсов Лахор-Баку

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приветствовал возобновление прямого авиасообщения между Лахором и Баку, сообщает Day.Az.

"Я тепло приветствую возобновление прямых рейсов Pakistan International Airlines (PIA) между Лахором и Баку после двухлетнего перерыва - это важная веха для развития туризма и укрепления региональных связей между нашими братскими странами.

Мы остаемся приверженными дальнейшему укреплению братских отношений между Пакистаном и Азербайджаном и продолжим развивать сотрудничество во всех сферах", - говорится в заявлении премьер-министра.