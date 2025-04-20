https://news.day.az/society/1746345.html В Баку ограничено движение на ряде проспектов и улиц - СПИСОК - ФОТО В связи с пожаром на улице Саттара Бахлулзаде в Бинагадинском районе Баку введены ограничения на движение транспорта по проспектам Зии Буниятова и Ататюрка, а также по улицам Джафара Хандана, Эджеми Нахчивани в направлении улиц Саттара Бахлулзаде и Агасадыг Герайбейли.
В Баку ограничено движение на ряде проспектов и улиц - СПИСОК - ФОТО
В связи с пожаром на улице Саттара Бахлулзаде в Бинагадинском районе Баку введены ограничения на движение транспорта по проспектам Зии Буниятова и Ататюрка, а также по улицам Джафара Хандана, Эджеми Нахчивани в направлении улиц Саттара Бахлулзаде и Агасадыг Герайбейли.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Для обеспечения безопасности участников дорожного движения принимаются соответствующие меры со стороны дорожной полиции.
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