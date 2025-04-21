Зеленский предлагает новый формат перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.

Как передает Day.Az, в своем Telegram-канале Зеленский написал, что с начала суток российские войска более двух тысяч раз нарушали объявленное Путиным "пасхальное перемирие", однако не было зафиксировано дальнобойных ударов.

"Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелым вооружением, 673 применения россиянами FPV. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с Пасхи и на 30 суток", - сказал Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Зеленского, в воскресенье в Украине не было воздушных тревог, и он предложил продлить запрет на дальнобойные удары.

"Итак, это формат тишины, который достигнут и который легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну", - сказал украинский президент.