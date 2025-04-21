Лидеры стран просят Трампа снизить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие мировые лидеры и предприниматели просят Вашингтон о снижении таможенных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в социальной сети Truth Social.

"После объявленного нами дня освобождения многие мировые лидеры и бизнес-руководители обратились ко мне с просьбой снизить пошлины", - написал Трамп, отметив, что "они должны исправить" прежние ошибки. По словам президента, США рассчитывают "восстановить свое богатство" и "создать настоящую взаимность" в торговых отношениях.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.