В Вене обсудили энергетические инициативы COP29

Председательство COP29 в сотрудничестве с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) провели гибридную конференцию в Венском международном центре под названием "Энергетические инициативы и обязательства COP29: прогресс и следующие шаги".

Как сообщили Day.Az в председательстве СОР29, мероприятие было призвано развить импульс COP29 путем содействия преемственности в международном взаимодействии в области климата и энергетики и мобилизации поддержки и действий в направлении COP30.

Конференция собрала очных и виртуальных участников из дипломатических миссий в Вене, представителей правительств, международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Мероприятие было направлено на содействие широкому участию в глобальных энергетических инициативах, укрепление многостороннего диалога и концепции конкретизации следующих шагов для ускорения перехода к устойчивым энергетическим системам.

Работу конференцию вступительным словом открыл старший технический советник по вопросам климатического и технологического партнерства в ЮНИДО Хэн Лю, который также был модератором мероприятия. Среди докладчиков конференции были заместитель генерального директора и управляющий директор Директората глобального партнерства и внешних связей ЮНИДО Фату Хайдара, посол Азербайджана в Австрии, и постоянный представитель нашей страны в ЮНИДО Ровшан Садыгбейли.

Затем выступили начальник отдела по энергетике и климатическим действиям в ЮНИДО Рана Гонейм, соруководители группы по повестке дня действий СОР29 Эльмар Мамедов и Жаля Ибрагимова, член группы Лала Мехдиева, начальник отдела международного сотрудничества Министерства энергетики Азербайджана Ашраф Шихалиев, представившие совместную презентацию статуса энергетических инициатив СОР29.

На день начала конференции в Вене "Обязательство по зеленым энергетическим зонам и коридорам" получило одобрение 57 стран и 9 заинтересованных сторон, не являющихся Сторонами конференции СОР29.

"Декларация по водороду" была одобрена 63 странами и 15 заинтересованными сторонами, не являющимися Сторонами, в то время как "Обязательство по хранению энергии и сетям" получило одобрение 65 стран и 42 заинтересованных сторон, не являющихся Сторонами СОР29. Все обязательства остаются открытыми для одобрения, страны и заинтересованные стороны, не являющиеся партнерами, могут выразить поддержку, отправив вербальную ноту или официальное письмо на адреса электронной почты, соответствующие каждой инициативе, [email protected], [email protected] и [email protected], подтвердив свое одобрение.