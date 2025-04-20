https://news.day.az/society/1746351.html Важное предупреждение для водителей - Завтра... На ряде дорог Азербайджана будет ограничена дальность видимости. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ночью и в утренние часы в ряде районов страны в связи с туманной погодой дальность видимости на магистралях снизится до 500-1000 метров.
Важное предупреждение для водителей - Завтра...
На ряде дорог Азербайджана будет ограничена дальность видимости.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ночью и в утренние часы в ряде районов страны в связи с туманной погодой дальность видимости на магистралях снизится до 500-1000 метров.
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