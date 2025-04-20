https://news.day.az/society/1746351.html

Важное предупреждение для водителей - Завтра...

На ряде дорог Азербайджана будет ограничена дальность видимости. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ночью и в утренние часы в ряде районов страны в связи с туманной погодой дальность видимости на магистралях снизится до 500-1000 метров.