Горький плач Арарата Мирзояна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший спикер Национального Собрания Армении, получивший должность министра иностранных дел за то, что "пострадал" от рук разъярённых оппозиционеров во время событий ноября 2020 года, защищая своего "духовного отца" Премьер-Министра Никола Пашиняна, видимо полностью потерял временную ориентацию и не понял, что живет в 2022 году, а не в 1992 году. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян до сих пор не понял, что Армения войну проиграла, приняла условия капитуляции и не может диктовать условия победителю Азербайджану.

Однако, глава армянского МИДа продолжает себя вести откровенно вызывающе и делает заявления, которые можно назвать неадекватными.

Принимая в Ереване своего австрийского коллегу Александра Шаленберга, господин Мирзоян сделал ряд заявлений на совместной пресс-конференции, которые не только не отвечают наметившимся возможным подвижкам в отношениях между Азербайджаном и Арменией, но и наоборот свидетельствуют о том, что некоторые "горячие головы" в Ереване продолжают мечтать о реванше.

В то время когда уже всем давно понятно, что конфликт закончен и обсуждать нужно примирение и диалог двух народов, А. Мирзоян продолжает раскидываться словами с намёком на то, что мол раз Азербайджан использовал вооруженную силу и освободил свои оккупированные территории, то и Армения может использовать силу (если, конечно, сумеет что-то найти, пока все призывники не сбежали из страны), чтобы вернуть утраченное.

Потрясающая логика главы армянского внешнеполитического ведомства, который до сих пор не осознал, что все уже кончено, проект "арцах-миацум" окончательно провалился и вариантов реанимировать его нет.

Постоянно используя в ходе своего выступления словосочетание про некую неизвестную геополитической науке "республику арцах" непризнанную никем в мире, в том числе и Арменией, А. Мирзоян надеялся этим завоевать больше симпатий у наиболее оголтелой части диаспоры, которая периодически подкармливает "молодого" политика во время многочисленных турне за рубежом, оплачивая шикарные рестораны и шопинг супруги в бутиках.

Изображая из себя нового армянского Талейрана, господин А. Мирзоян в очередной раз ябедничал и клеветал на азербайджанскую сторону в надежде на то, что его австрийский коллега примкнёт к этой критике. Но, к сожалению, для Арарата Самвеловича, господин А. Шаленберг не стал слепо поддакивать ему и следовать примеру некоторых близких к армянской диаспоре европейских политиков, а занял объективную позицию, призвав стороны к диалогу в решении накопившихся проблем, связанных с делимитацией и демаркацией границ, разминированием, открытием транспортных коридоров и возвращением осуждённых армянских диверсантов.

Иными словами, позиция австрийского Министра соответствовала мнению Брюсселя, который предложил посреднические услуги ЕС в решении этих проблем. Причём господин А. Шаленберг на пресс-конференции выдвинул новую форму экономического сотрудничества ЕС со странами Южного Кавказа по формуле 1+3, которая, наверное, продвигается по инициативе и возможной финансовой поддержке Брюсселя и достойна внимательного изучения.

Но вместо того, чтобы говорить о возможностях достижения мирного соглашения А. Мирзоян, набравшись наглости, стал обвинять Азербайджан в ведении агрессивной и антиармянской пропаганды, в разжигании армянофобии, причём забывшись посмел привести в пример этому последние выступления Президента Ильхама Алиева.

Слабо владея русским, английским и азербайджанским языками, господин А. Мирзоян не смог понять смысл заявлений главы Азербайджанского государства, ввиду недостаточного уровня образования. Ведь если он внимательно вчитался бы в тексты выступления Президента Ильхама Алиева, то понял бы, что азербайджанская сторона готова к нормализации отношений и диалогу с Арменией на принципах территориальной целостности и нерушимости границ без предварительных условий, а предупреждения, которые так режут ухо армянским реваншистам ничто иное, как уведомление о том, что будет в случае продолжения провокационных действий со стороны сепаратистов и реваншистов.

Пытаясь представить армянскую сторону этаким паинькой, которой не дают спокойно жить "кровожадные" турки, А. Мирзоян наверное не следит за выступлениями армянских политиков в средствах массовой информации, полных антиазербайджанскими и туркофобскими высказываниями, призывающими к новым войнам. Скорее всего, сказывается нехватка времени у главы МИДа, который много путешествует по зарубежью, где сам постоянно занимается подобными вещами, разжигая межнациональную ненависть.

Стараясь вызвать хорошее впечатление у австрийского коллеги, Арарат Самвелович даже всплакнул о том, что армянская сторона добровольно отдала карты минных полей на бывших оккупированных территориях Азербайджану, а мол они не отпускают задержанных диверсантов. Правда эти карты оказались в основном неточными, да и получила их азербайджанская сторона не добровольно, как плакался А. Мирзоян, а в обмен на часть задержанных диверсантов, да и то после того как на Армению поднажали посредники.

В целях усиления влияния на высокого гостя из Австрии Арарат Самвелович в качестве жеста особого уважения везде сам лично сопровождал по программе визита главу МИД Австрии, постоянно жалуясь по дороге на "проклятых турков", стараясь вызвать у коллеги схожие чувства. Конечно, о разгуле исламофобии и туркофобии в Европе известно многим, но господин А. Шаленберг политик опытный, он даже был короткое время канцлером Австрии, поэтому на провокации А. Мирзояна не поддался и поддерживать его не стал. Именно по этой причине армянская масс-медиа не стала расписывать сам визит, лишь вскользь коснувшись протокольных моментов.

Господину А. Мирзояну давно необходимо было усвоить один урок: сколько бы армянская сторона не пыталась склонить международное сообщество на свою сторону, ни большинство стран мира, ни международные организации никогда не пойдут против основного незыблемого принципа международного права - территориальной целостности, которое невозможно подменить принципом так называемого самоопределения нации, тем более если эта нация уже самоопределилась, создав Республику Армения на азербайджанских исторических землях.

А. Мирзоян снова повторил свои застарелые тезисы, что международные организации не реагируют на "обращения" армянской стороны относительно Карабахского региона Азербайджана. Это ещё раз подтверждает факт того, что конфликт окончен и как бы ни старалась армянская сторона вернуть этот вопрос в повестку дня у неё ничего не получится, никто не будет реагировать на их выпады и стенания в адрес Азербайджана, когда в мире существуют другие более важные проблемы и горячие точки.

Говоря о строительстве мира в регионе, А. Мирзоян попытался свалить все с больной головы на здоровую, обвинив Азербайджан в неких "агрессивных действиях" и не в желании "окончательно решить" вопрос конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако, главе армянского МИД следовало бы давно уразуметь, что армянское "видение" некоего решения закончилось подписанием трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020, которое поставило жирную точку как в вопросе конфликта, так и вопросе статуса армянского населения Карабахского региона, перечеркнув навсегда все утопические надежды относительно присвоения азербайджанских территорий.

Что же касается Австрии, то она как активный член ЕС, заинтересована в мире и стабильности в регионе Южного Кавказа, открытии новых транспортных коридоров и усилению энергобезопасности Европы, поэтому финты А. Мирзояна в попытках привлечь эту страну на свою сторону окончились полным провалом.

Так как Армении нечего предложить ЕС кроме постоянного плача и армянского коньяка, который скоро станет называться бренди, а Азербайджан, занимающий важное геостратегические положение и обладающий значительными энергоресурсами намного важнее, что и доказывают последние контакты Президента Ильхама Алиева с председателем Европейского Совета Ш. Мишелем, которые способствуют расширению связей и партнёрства между Азербайджаном и ЕС. Глава МИД Армении наверняка слышал много раз, что территория Карабахского региона неотъемлемая часть Азербайджана, так что любые попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенного государства будут жестко пресекаться.

Вот почему Арарату Самвеловичу давно нужно было заняться проблемами Армении, а не совать нос в чужие дела, прикрываясь своей так называемой "исторической миссией по спасению соотечественников" в соседнем государстве.

Его непосредственный шеф премьер-министр Н. Пашинян, в отличие от своего подчинённого, кажется немного лучше осведомлён о том, к чему могут привести реваншистские выпады в отношении Азербайджана, который тот себе позволяет, и поэтому очень осторожно старается в своих выступлениях говорить о положительных моментах возможного налаживания отношений и урегулировании проблем.

Наверное, поэтому, несмотря на то, что имя Арарата Самвеловича фигурировало среди возможных кандидатов на освободившийся пост президента Армении, Никол Воваевич рисковать не стал, зная о том, что амбициозный министр, если возвысится, способен повернуться на 180 градусов по отношению к своему благодетелю, и оставил его на посту главы МИД.

А. Мирзоян усевшись в кресло главы внешнеполитического ведомства так и не понял разницу между этим местом и креслом спикера армянского Национального собрания, который больше напоминал боксерский ринг во время его руководства парламентом. Ведь сейчас любое неосторожно сказанное им слово может привести к более тяжелым последствиям для Армении, чем боксерские поединки в парламенте, где он отделался тогда парой затрещин.