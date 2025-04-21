США готовят войну, которой не будет на карте

На сайте Baku Network опубликована статья о подготовке США к войне, которой не будет на карте.

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Йемен - страна, где пыль века ложится на руины, ещё не успевшие остыть от предыдущей войны. Место, где каждый вооружённый конфликт - не просто борьба за власть, а отражение чьей-то далёкой воли. И сегодня, спустя десятилетие после начала великого йеменского пожара, эта земля снова дрожит под ударами чужих крыльев. С начала 2025 года американская авиация неумолимо бомбит позиции хуситов - шиитского движения "Ансар Аллах", укоренившегося в горах, поглотившего Сану, обвившегося змеёй вокруг порта Ходейда.

Удары идут волнами - методично, тяжело, с той механической яростью, которую Вашингтон обычно приберегает для ИГИЛ, Кабула или Триполи. За первые три месяца нанесено свыше 1300 авиаударов: B-1B, F-15E, крылатые ракеты, удары с моря. Масштаб - почти невиданный со времён вторжения в Ирак. Но парадокс в том, что всё это - впустую.

"Хуситов с воздуха не выбомбить" - это даже не тезис, это догма. Их не видно, потому что их не там ищут: не в ангаре, не на взлётной полосе, не в колонне бронетехники. Хуситы - это сеть, это укрытие в пещере, это антенна, мимикрирующая под минарет. Их логистика растворяется в географии, а их оружие - в тайных сборочных комнатах под горами Саада. Они не страна и не армия. Они след, и этот след не заметает даже американская авиация.

Значит ли это, что Вашингтон не понимает, с кем имеет дело? Или всё наоборот - понимает слишком хорошо? Если удары бесполезны для победы - значит, они полезны для чего-то иного. Для чего-то, что находится на другом уровне стратегии.

Всё, что сейчас происходит в йеменском небе, - не атака, а прелюдия. Пролог к операции, которую ещё никто не назвал. К наступлению, которое ещё никто не признал. К войне, которая ведётся в тени.

И если следовать логике событий, становится ясно: Йемен готовится к новой фазе - фазе наземной операции. Только не той, что покажут по CNN. А той, что будет вестись чужими руками, под чужими флагами и ради чужих интересов.

Часть первая: военная логика и цели - отрезать голову, а не хвост

Главная стратегическая цель понятна как под микроскопом: отрезать хуситов от порта Ходейда, перекрыть канал иранского снабжения и изолировать их в горных районах северо-западного Йемена, откуда они и вышли. Порт Ходейда - это их дыхание. Через него поступают дроны, электроника, иранские инструктора и деньги. Поставь туда блокаду - и хуситская военная машина станет грудой металлолома.

Авиация не может занять порт. Она может лишь зачистить плацдармы, подавить ПВО, разрушить склады и дороги. Остальное делает пехота. Всё идёт строго по классическим уставам - "softening of the target", размягчение цели перед ударом. Масштабы бомбардировок, по данным Jane's Defence Weekly, уже превысили 1300 налётов за январь-март 2025 года, задействованы стратегические B-1B и F-15E, часть ударов сопровождается ракетными атаками с эсминцев в Красном море. Это не просто "наказать хуситов" - это взлом обороны перед высадкой.

Часть вторая: чьими руками будет воевать Америка?

Танец теней: как США готовят чужими руками наземную операцию в Йемене

Итак, мы подходим к главному парадоксу всей нынешней военной кампании в Йемене: Соединённые Штаты Америки готовят наземную операцию против хуситов, но два их главных региональных союзника - Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты - демонстративно отказываются в ней участвовать. Как такое возможно? И главное - как эта операция всё-таки будет проводиться?

Психология поражения и политическая усталость саудитов

Саудовская Аравия - крупнейший игрок в антихуситской коалиции прошлого десятилетия - сегодня демонстрирует почти буддийское отстранение. Причина проста: в Рияде больше не верят в военные победы в Йемене.

Опыт 2015-2022 годов оказался катастрофическим. В течение семи лет Саудовская Аравия пыталась победить хуситов, задействуя авиацию, артиллерию, спецназ, прокси-группировки и даже прямую сухопутную интервенцию. Однако результат оказался плачевным. Хуситы не только выжили, но и нанесли Эр-Рияду болезненные удары: атаки на НПЗ Saudi Aramco в Абкайке (2019), удары по аэропорту Джидды, ракетные обстрелы Наджрана и Джизана - всё это стало свидетельством военного бессилия саудовцев на чужой территории.

Сейчас, в 2025 году, как сообщала Wall Street Journal в марте, королевство в частных консультациях с Вашингтоном заявило, что ни один саудовский солдат не примет участие в наземном наступлении против хуситов. Мотивация очевидна: опасение возмездия. Эр-Рияд опасается, что любой шаг, который хуситы смогут интерпретировать как "агрессию" со стороны саудитов, вызовет ответную волну атак на нефте- и газовую инфраструктуру, что поставит под угрозу не только энергетическую безопасность, но и международный имидж "нового" саудовского королевства, активно продвигаемого Мохаммедом бин Салманом.

Стратегия дистанцирования от Эмиратов

Еще резче звучит риторика из Абу-Даби. Эмираты не просто не хотят участвовать - они дистанцируются от самой идеи. В официальном заявлении МИД ОАЭ в феврале 2025 года сообщалось, что "любые утверждения о возможном участии эмиратских вооружённых сил в наземной операции на территории Йемена являются безосновательными и носят спекулятивный характер". Причины - те же: военная усталость, страх быть втянутыми в новый "вьетнам", и, что особенно важно, внутриполитический консенсус об отказе от активной роли в конфликте, который давно перестал быть "их" войной.

Таким образом, у США остаётся один выход - действовать чужими руками. Это классическая схема proxy war: минимизировать собственные риски и потери, делегировать грязную работу тем, кто на это согласен - за плату, обещания, или под давлением.

Пёстрая мозаика антихуситских сил

На политической карте Йемена достаточно игроков, которые ненавидят хуситов не меньше, чем Пентагон. И каждый из них мечтает получить свою долю власти в послевоенном устройстве страны. Вот их краткий разбор:

1. Южный переходный совет (YPC)

Поддерживаемый ОАЭ с 2017 года, YPC стремится к независимости южного Йемена и уже контролирует ключевые районы - Аден, Лахдж, Абьян. Имеет собственную армию численностью до 25 тыс. бойцов, бронетехнику, дроны. Идеологически антихуситская структура, но с амбициями, которые могут привести к конфликту с остальными союзниками.

2. Национальное сопротивление (НС)

Вооружённые отряды под командованием Тарика Салеха, племянника бывшего президента Йемена. Базируются в районе Муахза и вдоль побережья Красного моря. Воюют с хуситами с 2017 года. С 2021 года получают поддержку ОАЭ. Обладают дисциплиной, высокоморальным ядром и тесными связями с остатками прежней йеменской элиты.

3. Бригады гигантов (Al-Amaliqa)

Салафитские отряды, прошедшие боевую закалку в 2018-2021 годах в битвах за побережье и порт Моха. Сильны в городских боях. В 2025 году численность - около 12 тыс. человек. Поддерживаются эмиратами. Их идеологическая мотивация - борьба с шиитами-хуситами, которых они считают "еретиками". Однако отношения с южанами и исламистами напряжённые.

4. Правительственные силы (войска Рашада аль-Алими)

Формально - основная сила, признанная ООН. Фактически - слабые, разрозненные, с низким уровнем мотивации. Большая часть находится на юге страны, в районе Мариба. Поддерживаются Саудовской Аравией, в т.ч. логистически и финансово. Нуждаются в глубокой реорганизации для ведения наступательных операций.

5. "Ислах" - исламская партия и её вооружённые структуры

Позиционируются как йеменский филиал "Братьев-мусульман". Сильны в районе Таиза, контролируют ряд высокогорных маршрутов. Их участие возможно лишь при неофициальной поддержке Катара. США традиционно избегают взаимодействия с исламистами, но закрывают глаза, если те полезны в деле сдерживания хуситов.

Химия против хуситов: кого мобилизуют и как?

На бумаге совокупная численность этих группировок - около 65-70 тыс. бойцов. Но для эффективной наступательной операции, особенно на западном фронте от Тахиты до Ходейды, нужно не менее 80-100 тысяч. Отсюда вытекают три задачи:

Мобилизация новых сил - в основном за счёт молодёжи южных племён и бывших солдат, служивших в армиях Салеха или Хади.

Финансирование - по оценкам RAND Corporation, операция такого масштаба обойдётся в $2-3 млрд в течение первых шести месяцев. Эти деньги не пойдут через официальные каналы - их аккуратно распределят через благотворительные фонды, НПО, логистические компании.

Координация - будет осуществляться либо через единый координационный центр в Адене под эгидой США, либо через созданную структуру на базе командования ЮПК и НС.

Таким образом, мы наблюдаем классический "танец теней": официально никто не воюет, но все - участвуют. США обеспечивают разведку, координацию и поддержку с воздуха. Саудовцы и эмиратцы - "гуманитарные" выплаты и снабжение. Частные подрядчики - логистику, подготовку и обслуживание техники. Локальные силы - живую силу.

Это и есть современная война по учебникам XXI века. Не фронт против фронта, а узел интересов, где каждое движение маскируется под благотворительность или "безопасность судоходства".

И именно эта война - скрытая, прокси, гибридная - готовится в Йемене прямо сейчас.

Формально ни одна арабская армия не участвует. Но неформально - начинаются переводы средств "на гуманитарные нужды", закупка техники через ЧВК, снабжение через третьи страны. Эта схема уже опробована в Ливии, Судане и Сирии. Американские ЧВК, такие как DynCorp или Academi, давно действуют в регионе, и теперь получают новые заказы.

Эмираты могут финансировать бригады гигантов, Саудовцы - силы правительства и "Ислах". Израиль, заинтересованный в прекращении атак с дронов на свои порты, участвует в координации разведки через Amman Channel. США - обеспечивают авиаподдержку и спутниковое наблюдение. ООН, как обычно, выражает "обеспокоенность" и занимается логистикой гуманитарных коридоров, через которые будут проникать боеприпасы.

Часть четвёртая: когда гибридные мастера становятся мишенью гибридной войны

Хуситы привыкли действовать в логике гибридной войны: не армии, а партизанщина, не фронт, а асимметрия, не стратегия, а медийный шантаж. Но в 2025 году эта парадигма дала сбой. Они сами стали объектом гибридного наступления. Их бойцов вытесняют с прибрежных районов, уничтожают склады, перехватывают дроны.

Удары с воздуха - это лишь верхушка айсберга. Параллельно идёт массированная кампания на киберфронте, по срыву управления их ИТ-сетью. Ирану перекрыли каналы связи, перехватывают криптокошельки, через которые велось финансирование.

Политические последствия не заставят себя ждать. В случае утраты Ходейды хуситы лишатся не только иранской помощи, но и ресурса легитимности - без порта они превращаются в горную секту без выхода к морю и к миру.

Гуманитарные риски также колоссальны: ожидается, что до 8 миллионов человек могут лишиться доступа к продовольствию. Уже сейчас Всемирная продовольственная программа ООН заявила о "критическом сокращении поставок в западный Йемен". Но США ставят на карту блокировку Красного моря, безопасность Израиля и принуждение Ирана к сдержанности. Ради этого - любые издержки "пойдут в счёт".

Если операция начнётся, она будет разворачиваться в три этапа:

1. Овладение побережьем и кольцом вокруг Ходейды.

2. Окружение Саны и выход на дорогу Саада-Хаджа.

3. Изоляция хуситов в горах и предложение переговоров на условиях капитуляции.

Но финал предсказуем лишь частично. Хуситы не исчезнут. Они уйдут в подполье, продолжат партизанскую борьбу и, возможно, доживут до следующего раунда. Но их "гибридное величие" будет сломлено, а геополитический узел Йемена - развязан.

Заключение: бомбы как предисловие к новому разделу войны

Сегодняшние бомбардировки - не военная ошибка, а шахматный дебют. С виду - повторение старых ходов, на деле - подготовка к партии совсем другого уровня. Хуситы могут прятаться под землёй, но от логики большой войны не спрячешься. Йемен входит в новую фазу: фазу прокси-армий, частных подрядчиков и номинально "невидимых" генералов.

И вот здесь становится ясно: американцы не воюют с хуситами - они воюют со временем. С тем историческим временем, в котором хуситы существуют как феномен. Как дети иранской стратегии проецирования силы, как орудие асимметричного давления, как символ шиитского сопротивления. И задача новой операции - не столько уничтожить хуситов физически, сколько выбить их из геополитического будущего.

Это война не за территорию - это взлом нарратива. За прошедшие годы хуситы, как политическая сила, окутали себя ореолом сопротивления, борьбы с Западом, с Израилем, с "колонизаторами". Их дроны стали мемами, их лозунги - трафаретами на стенах Бейрута и Басры. Они встроили себя в большую шиитскую метафору. И теперь их вынуждают покинуть эту роль, быть раздавленными в тишине и без телекамер - не героически, а буднично. Без титров.

Америка, как дирижёр гибридной симфонии, больше не нуждается в эпосе. Ей нужно перекрыть логистику, заморозить образ, уничтожить устойчивость. Чтобы не оставить даже смыслов. Потому что именно они, а не ракеты, делают хуситов опасными.

Хуситов с воздуха не выбомбить - но можно выбить их из мифа, из будущего, из переговорных комнат, из Красного моря и транснациональных новостей. Как выдавливают пятно с карты, как вырывают страницу из повести.

Йемен становится площадкой для генеральной репетиции новых войн: без деклараций, без флагов, без маршей. Только хищный шёпот спутниковой разведки, холодные переводы миллиардов и тени, скользящие по пустынным дорогам.

И, похоже, именно этим теперь занимаются Соединённые Штаты. Потому что победа в XXI веке - это не триумф над армией. Это исчезновение врага из повестки дня.