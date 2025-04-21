ОАЭ намерены использовать ИИ для создания законов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют первыми в мире использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки нового законодательства, а также пересмотра и внесения поправок в действующее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT), которая называет подобные планы ОАЭ "радикальной попыткой применения технологии, в которую ими вложены миллиарды долларов".

"Новая законодательная система, работающая на основе искусственного интеллекта, изменит то, как мы создаем законы, сделав этот процесс более быстрым и точным", - приводит издание слова премьер-министра страны Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Правительство ожидает, что ИИ, который будет "регулярно предлагать обновления для законодательства", ускорит законотворчество на 70%. С помощью технологии ОАЭ планируют "отслеживать, как законы влияют на население и экономику страны", путем создания огромной базы данных федеральных и местных законов, судебных решений и госуслуг, говорится в публикации.

Профессор Копенгагенской школы бизнеса Рони Медалья назвал подобный план "очень смелым" предположив, что у ОАЭ, по всей видимости, есть "скрытая цель превратить ИИ в своего рода созаконодателя".

Однако исследователи подчеркивают, что на этом пути может возникнуть множество проблем и ловушек. Речь идет и о возможности того, что ИИ станет малопонятным для пользователей. Встанут также вопросы о том, интерпретирует ли технология законы так же, как люди. "Хотя модели ИИ впечатляют, они продолжают давать сбои и имеют проблемы с надежностью и устойчивостью", - предупредил исследователь из Оксфордского университета Винсент Штрауб.

При этом он назвал планы ОАЭ особенно новаторскими, поскольку они включают использование ИИ для прогнозирования изменений в законодательстве в соответствии с насущными нуждами. Кроме того, власти потенциально могли бы также сэкономить на расходах - правительства зачастую платят юридическим фирмам за проверку законодательства. "По-видимому, они делают шаг вперед <...> от взгляда на ИИ, скажем так, как на помощника, инструмент, который поможет классифицировать и создавать проекты, к тому, что он действительно может предсказывать и предвосхищать", - отметил Штрауб.