Когда выберут нового Папу Римского и кто может им стать?

21 апреля Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни.

Как сообщает Day.Az, уход понтифика ознаменовал собой завершение целой эпохи в истории Католической церкви.

Франциск, первый Папа из Латинской Америки, оставил после себя наследие реформ, открытого диалога и попыток модернизации древней институции. Теперь перед Ватиканом стоит задача избрания нового главы церкви, и весь католический мир затаил дыхание в ожидании следующего этапа.

Ниже мы расскажем, как проходит выбор Папы, кто может стать преемником и что происходит в Ватикане в дни между понтификатами.

Когда выберут нового Папу Римского?

Коллегия кардиналов, состоящая из старших представителей католического духовенства - большинство из которых были назначены самим Папой Франциском - выбирает нового Папу.

Кандидатом может стать любой крещённый мужчина-католик, но на протяжении веков Папа избирается исключительно из числа кардиналов.

В мире насчитывается более 240 кардиналов, и это звание сохраняется пожизненно.

Как проходит выбор Папы?

Кардиналы младше 80 лет голосуют на папском конклаве после смерти или отставки Папы. Чтобы избежать внешнего влияния, участники конклава запираются в Сикстинской капелле и обсуждают возможных преемников.

Хотя число кардиналов-избирателей обычно ограничено 120, в настоящее время их 138. Голосование проходит тайно, и за ним следят 9 случайно выбранных кардиналов. Для избрания требуется большинство в две трети. Голосование продолжается, пока не будет достигнуто это число.

После каждого раунда бюллетени сжигаются с химикатами:

Чёрный дым - Папа не выбран.

Белый дым - Новый Папа избран.

После избрания имя нового Папы объявляется с балкона Собора Святого Петра.

Когда начинается конклав?

Обычно через 2-3 недели после смерти или отставки Папы. Это время даётся на 9-дневный траур и прибытие кардиналов в Ватикан. В 2013 году, когда был избран Франциск, конклав начался через 12 дней после отставки Бенедикта XVI.

Сколько времени занимает выбор нового Папы?

Это может занять дни, недели или даже дольше - в зависимости от разногласий между кардиналами. В день может быть до 4 туров голосования. Если после 33 туров Папа не избран, проводится финальный раунд между двумя лидерами.

Последние три избрания длились всего несколько дней. Но, например, выбор Григория X в 1271 году занял почти 3 года из-за политических споров.

Кто считается фаворитом?

Из 138 кардиналов-избирателей 110 были назначены Папой Франциском. Впервые в истории возможен выбор Папы из Африки или Азии. Среди потенциальных кандидатов:

Питер Тарксон (Гана) - бывший глава Папского совета справедливости и мира.

(Гана) - бывший глава Папского совета справедливости и мира. Фридолин Амбонго (ДР Конго) - архиепископ Киншасы.

(ДР Конго) - архиепископ Киншасы. Луис Тагле (Филиппины) - бывший архиепископ Манилы, сторонник социальной справедливости.

(Филиппины) - бывший архиепископ Манилы, сторонник социальной справедливости. Петер Эрдо (Венгрия) - традиционалист, продвигающий связи с православными.

(Венгрия) - традиционалист, продвигающий связи с православными. Пьетро Паролин - государственный секретарь Ватикана.

- государственный секретарь Ватикана. Маттео Цуппи (Италия) и Марио Грек (Мальта) - тоже в списке вероятных кандидатов.

Что происходит в Ватикане во время переходного периода?

Во время периода sede vacante ("вакантный престол") старший кардинал - камерленго - официально подтверждает смерть Папы и временно управляет финансовыми и административными делами Ватикана, но не может менять церковное учение или принимать важные решения.

Нынешний камерленго - кардинал Кевин Фаррел, родом из Ирландии, также возглавляет Верховный суд Ватикана.