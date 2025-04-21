https://news.day.az/politics/1746549.html В Карабахе обезврежены более тысячи неразорвавшихся боеприпасов На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 14 по 20 апреля) было обнаружено и обезврежено 60 противопехотных, 9 противотанковых мин, 1072 неразорвавшихся боеприпасов.
В Карабахе обезврежены более тысячи неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 14 по 20 апреля) было обнаружено и обезврежено 60 противопехотных, 9 противотанковых мин, 1072 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Согласно информации, 893,8 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре