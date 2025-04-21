Мошенники продолжают опустошать счета азербайджанцев

В прошедшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана были похищены 17 804 маната и 60 долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, инциденты произошли 19 и 20 апреля. Неизвестные с помощью различных методов кибермошенничества вывели средства с карт граждан, при этом размеры украденных сумм колебались от 35 до 6 350 манатов.

В связи с этим МВД вновь обратилось к населению с предупреждением: не передавать личные банковские данные третьим лицам и быть особенно внимательными к подозрительным звонкам, обещающим лёгкий доход, помощь с визами или срочную "защиту" банковского счёта.