Сколько детей получили реабилитационные услуги в I квартале?

Детские реабилитационные центры Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения в первом квартале текущего года оказали реабилитационные услуги 8,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Из них 5,9 тыс. человек были привлечены к реабилитационным услугам амбулаторно, 431 - в стационаре.

"Реабилитационные услуги предоставляются в детских реабилитационных центрах агентства № 1 и 2, расположенных в столице, а также в Габалинском и Шамкирском районах", - отмечается в сообщении.