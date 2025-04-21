https://news.day.az/society/1746534.html Апрельские ливни привели к наплыву обращений в страховые компании - ВИДЕО Сильные дожди, прошедшие по территории Азербайджана 15 и 16 апреля, привели к серьёзным повреждениям имущества, особенно за пределами столицы. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.
Апрельские ливни привели к наплыву обращений в страховые компании - ВИДЕО
Сильные дожди, прошедшие по территории Азербайджана 15 и 16 апреля, привели к серьёзным повреждениям имущества, особенно за пределами столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.
В результате резких погодных изменений сразу восемь страховых компаний получили большое количество обращений от граждан. Основная часть заявлений касается ущерба, нанесённого недвижимости, причём больше всего пострадали региональные населённые пункты, а не Баку.
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