Апрельские ливни привели к наплыву обращений в страховые компании

Сильные дожди, прошедшие по территории Азербайджана 15 и 16 апреля, привели к серьёзным повреждениям имущества, особенно за пределами столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.

В результате резких погодных изменений сразу восемь страховых компаний получили большое количество обращений от граждан. Основная часть заявлений касается ущерба, нанесённого недвижимости, причём больше всего пострадали региональные населённые пункты, а не Баку.