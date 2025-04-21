Шахин Мустафаев сообщил о 40 международных проектах, реализуемых Тюркской академией

В настоящее время Тюркская академия реализует около 40 крупных и средних международных проектов, охватывающих общую историю, культуру и языки тюркских народов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Тюркской академии академик Шахин Мустафаев во время выступления на мероприятии по итогам научно-социологического исследовательского проекта "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее".

"Наряду с этим, безусловно, важное место в деятельности Тюркской академии занимает изучение в научной плоскости практических вопросов, поднятых главами тюркских государств на встречах на высшем уровне и актуальных для Тюркского мира.

Так, среди вопросов, особо подчеркнутых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в центре внимания находится проблема воды в Азербайджане и других тюркских государствах, вопрос продовольственной безопасности и другие подобные вопросы. Академия готовит ежегодные региональные отчеты в этой области и представляет их вниманию глав государств и соответствующих государственных органов", - отметил он.

Одним из важных проектов Академии является "Тюркский барометр" - социологическое исследование, аналогичное европейским инициативам "Евробарометр" и "Балканбарометр". Цель проекта - изучение общественного мнения в странах тюркского мира по вопросам интеграции, национальной идентичности, социальной солидарности, экологической осведомленности и уровня доверия.

Проведенное Тюркской академией в прошлом году исследование "Тюркский барометр 2023" посвящено вопросу изучения того, как Тюркский мир относится к процессу сближения и сотрудничества в различных тюркских обществах.

Отмечено, что исследование "Тюркский барометр 2024" было проведено в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Турции при участии ведущих научных учреждений, включая Центр социальных исследований в Азербайджане. В опросе приняли участие 4131 преподаватель учреждений среднего и высшего образования, а также 156 ректоров и экспертов.

"Полученные данные позволили сформулировать предложения по укреплению образовательного и научного сотрудничества между тюркскими странами. Ключевые выводы исследования указывают на необходимость разработки совместных образовательных программ, расширения обменов преподавателями и студентами, а также реализации совместных научных проектов.

Таким образом, результаты данного исследования позволяют выявить полную картину деятельности, осуществляемой в сфере образовательного и научного сотрудничества между тюркскими государствами на протяжении многих лет",- подчеркнул он.

Академик также отметил, что результаты исследования как в целом, так и по странам будут освещены членами международной исследовательской группы в своих выступлениях.

"Хотелось бы обратить внимание на некоторые ключевые моменты, выделившиеся в исследовании. Основные результаты исследования подчеркивают необходимость развития общей образовательной и научной политики тюркских государств для того, чтобы стать более сильными как на региональном, так и на глобальном уровне. В этом контексте одним из наиболее важных выводов является мнение респондентов о необходимости ускорения конкретных форм сотрудничества, таких как разработка совместных образовательных программ в вузах тюркских государств, программы обмена профессорско-преподавательским составом и студентами, а также совместные научные исследовательские проекты.

Результаты исследования также выявляют уровень различий в приоритетах тюркских государств в потенциальных сферах образовательного и научного сотрудничества.

Например, значительная часть респондентов из Азербайджана подчеркнула важность сотрудничества не только в области педагогических и медицинских наук, но и в таких темах, как тюркский язык и культура, общая история и литература.

А участники из Казахстана предлагают больше сотрудничества в сфере туристического образования.

Респонденты из Кыргызстана придают большое значение совместным исследованиям истории и культуры в образовании и подчеркивают свою веру в то, что это сотрудничество укрепит культурное единство.

Также респонденты с целью ускорения сотрудничества в области образования и науки предлагают усовершенствовать правила процедуры взаимного признания и эквивалентности дипломов о высшем образовании и научных званий, что, несомненно, может стать важным шагом", - сказал Ш.Мустафаев.

Отдельное внимание было уделено Программе обмена "Орхун". Несмотря на потенциал, уровень информированности о ней остаётся крайне низким: 44,69 процента респондентов не знают о её существовании, а только 9,49 процента в Азербайджане и 1,87 процента в Турции сообщили об участии в программе. Это свидетельствует о необходимости активизации информационно-просветительской работы в этой области.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что результаты исследования "Тюркский барометр 2024" дают объективную картину текущего состояния научного и образовательного взаимодействия между тюркскими государствами и могут стать прочной базой для дальнейшей интеграции.