https://news.day.az/world/1746506.html В одной из стран Центральной Азии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Узбекистане. Как передает Day.Az, информацию предоставил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики. Толчки были зафиксированы в 13:44 по местному времени. Эпицентр находился в 305 км к юго-западу от Ташкента, в Навоийской области. О пострадавших или разрушениях не поступало сообщений.
В одной из стран Центральной Азии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Узбекистане.
Как передает Day.Az, информацию предоставил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.
Толчки были зафиксированы в 13:44 по местному времени.
Эпицентр находился в 305 км к юго-западу от Ташкента, в Навоийской области.
О пострадавших или разрушениях не поступало сообщений.
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