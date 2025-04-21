В одной из стран Центральной Азии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Узбекистане.

Как передает Day.Az, информацию предоставил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Толчки были зафиксированы в 13:44 по местному времени.

Эпицентр находился в 305 км к юго-западу от Ташкента, в Навоийской области.

О пострадавших или разрушениях не поступало сообщений.