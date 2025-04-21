https://news.day.az/world/1746506.html

В одной из стран Центральной Азии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Узбекистане. Как передает Day.Az, информацию предоставил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики. Толчки были зафиксированы в 13:44 по местному времени. Эпицентр находился в 305 км к юго-западу от Ташкента, в Навоийской области. О пострадавших или разрушениях не поступало сообщений.