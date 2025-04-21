"Прошлый год был важным как в моей карьере, так и в личной жизни".

Об этом İdman.biz заявил чемпион мира и Европы Гаджи Алиев.

Знаменитый борец, отметивший 34-летие, рассказал, что прошедший год запомнился ему важными событиями:

"К сожалению, не смог завоевать медаль на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года. После Олимпиады я завершил карьеру. Это тоже очень важное событие для меня. Однако завершение карьеры не означает, что я остановлюсь. В будущем я хочу заниматься другими делами и представлять нашу страну в других сферах. В настоящее время жду своего нового назначения от нашей федерации. Наверное, мы все скоро услышим хорошие новости".

Алиев подчеркнул, что дни рождения не имеют для него большого значения:

"В детстве дни рождения были интереснее. Однако с возрастом это несколько меняется. Конечно, для большинства женщин этот день всегда интересен, но о мужчинах этого не скажешь. Главное, что когда у меня день рождения, друзья, родственники, знакомые не оставляют в одиночестве, пишут красивые поздравления. Хотел бы поблагодарить всех, кто поздравил меня с днем ​​рождения".

Отметим, что наш борец, являющийся трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы, также является двукратным призером Олимпийских игр.