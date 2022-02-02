МИД Азербайджана о заявлении Арарата Мирзояна

Доводим до сведения министра иностранных дел Армении, что деятельность любой международной организации на суверенных азербайджанских землях является двусторонним вопросом международной организации и Азербайджана. Комментарии представителя третьего государства в этом отношении неуместны. Было бы хорошо, если бы министр иностранных дел Армении комментировал бы вопросы, связанные с выполнением этой страной взятых на себя обязательств и построение мира в регионе.

Об этом сказала в среду глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ высказывание главы армянского внешнеполитического ведомства о том, что "Азербайджан препятствует деятельности международных организаций в Карабахе", сообщает Day.Az.

"В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что взаимовыгодные отношения Азербайджана с международными организациями успешно развиваются. Всем известно, что наша страна активно участвует в многосторонних платформах, в том числе имеет успешный опыт председательства в ряде организаций.

Что касается деятельности международных организаций на территории Азербайджана, то в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1991 года, касающейся координации гуманитарной помощи, такая деятельность должна осуществляться на основе уважения суверенитета и территориальной целостности принимающего государства. Именно по этому принципу осуществляется деятельность международных организаций на территории Азербайджана", - отметила Абдуллаева.