В Баку планируется снос здания в этом районе

В аварийном доме по адресу: улица Оксиген, дом 1, в Хатаинском районе Баку, срок эксплуатации которого истёк, планируется снос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, здание, подлежащее сносу, является двухэтажным.

"В доме проживает 31 семья. С восьмью из них уже достигнута договорённость о переселении", - отметил он.

Отметим, что Центр территориального строительства и планирования, находящийся в ведении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, начал подготовку проектно-сметной документации, необходимой для организации сносных работ.