В Баку планируется снос здания в этом районе
В аварийном доме по адресу: улица Оксиген, дом 1, в Хатаинском районе Баку, срок эксплуатации которого истёк, планируется снос.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.
По его словам, здание, подлежащее сносу, является двухэтажным.
"В доме проживает 31 семья. С восьмью из них уже достигнута договорённость о переселении", - отметил он.
Отметим, что Центр территориального строительства и планирования, находящийся в ведении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, начал подготовку проектно-сметной документации, необходимой для организации сносных работ.
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