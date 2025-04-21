Азербайджанская диаспора провела в Украине акцию гуманитарной помощи - ФОТО
Активисты азербайджанской диаспоры в Украине провели гуманитарную акцию во Львове в преддверии Пасхи.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.
Мероприятие было проведено по инициативе и при поддержке Департамента молодежи и спорта Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, а также местной молодежной общины "Юнкор". В рамках акции была оказана гуманитарная помощь солдатам и военнослужащим.
"Азербайджанская диаспора в Украине продолжает гуманитарные акции в соответствии с политикой нашего государства", - сказал руководитель Департамента молодежи и спорта Конгресса Шахрияр Магеррамов.
Было отмечено, что Объединенный конгресс азербайджанцев Украины и другие диаспорские организации регулярно реализуют проекты, направленные на укрепление социальной солидарности и поддержки среди наших соотечественников и местных сообществ, проживающих в Украине.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре