https://news.day.az/society/1746497.html В Азербайджане раскрыта серия краж из платежных терминалов - ВИДЕО Из одного из маркетов в Абшеронском районе и находящегося там платежного терминала было украдено 3567 манатов. Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, по подозрению в совершении этих преступлений были задержаны 31-летний Юсиф Гусейнов, 27-летний Эльвин Ахмедов и 34-летний Эмин Юсифов, сотрудники Абшеронского районного управления полиции.
В Азербайджане раскрыта серия краж из платежных терминалов - ВИДЕО
Из одного из маркетов в Абшеронском районе и находящегося там платежного терминала было украдено 3567 манатов.
Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, по подозрению в совершении этих преступлений были задержаны 31-летний Юсиф Гусейнов, 27-летний Эльвин Ахмедов и 34-летний Эмин Юсифов, сотрудники Абшеронского районного управления полиции.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные, взломав терминалы в 11 магазинах по всему Баку и Абшеронскому району, похитили в общей сложности 38943 маната. Кражи были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Расследование продолжается.
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