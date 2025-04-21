В Азербайджане раскрыта серия краж из платежных терминалов

Из одного из маркетов в Абшеронском районе и находящегося там платежного терминала было украдено 3567 манатов.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, по подозрению в совершении этих преступлений были задержаны 31-летний Юсиф Гусейнов, 27-летний Эльвин Ахмедов и 34-летний Эмин Юсифов, сотрудники Абшеронского районного управления полиции.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные, взломав терминалы в 11 магазинах по всему Баку и Абшеронскому району, похитили в общей сложности 38943 маната. Кражи были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Расследование продолжается.