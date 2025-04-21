Пекин вводит санкции в отношении членов Конгресса США

Китай объявил о введении санкций против членов Конгресса США, а также американских чиновников и руководителей неправительственных организаций (НПО), которых обвиняют во вмешательстве в дела КНР.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

Санкции касаются тех, кто, по мнению Пекина, нарушал правила в вопросах, связанных с Гонконгом.

"Китайское правительство приняло решение наложить санкции на представителей США, которые проявили некорректное поведение в отношении Гонконга. Любые незаконные действия со стороны США получат решительный ответ Китая и соответствующие контрмеры", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь китайского МИД Го Цзякунь добавил, что это решение является ответом на санкции, введенные США против офисов центрального правительства Китая в Гонконге и шести высокопоставленных чиновников. Он подчеркнул, что такие действия США являются "грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая".