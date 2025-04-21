ХАМАС заявил о готовности отказаться от управления Газой

Боевики радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС передали министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману послание для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности отказаться от управления сектором Газа после урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ХАМАС также выразил готовность к долгосрочному перемирию с Израилем и передаче всех заключенных в рамках соглашения, которое окончательно положит конец войне", - уточняется в публикации.