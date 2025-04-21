В Баку успешно реализуется проект по сортировке мусора

Проект по сбору, вывозу и сортировке твёрдых бытовых отходов, инициированный Исполнительной властью Баку, успешно реализуется уже шесть лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, на сегодняшний день проект охватывает девять административных районов города: Наримановский, Низаминский, Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Пираллахинский, Сураханский, Бинагадинский и Сабаильский.

Для оценки эффективности работы проводится регулярный мониторинг - специалисты анализируют вес и состав отсортированных отходов по каждому району отдельно, а полученные данные сравниваются с результатами за предыдущие периоды. Эти наблюдения подтверждают положительную динамику и результативность программы.

Особенно примечательны успехи Хатаинского района, где реализация проекта началась в сентябре 2022 года. Если в первые месяцы объем отсортированных отходов составлял около 6-8 тонн в день, затем он стабильно увеличивался - до 11-14 тонн, а в настоящее время достигает уже 21-24 тонн в сутки. Этот рост стал возможен благодаря накопленному опыту, а также активной информационно-разъяснительной работе среди населения, которую проводят волонтёры и сотрудники коммунальных служб. Жители района также проявляют высокую заинтересованность и активно участвуют в процессе с самого начала.

Успешная реализация данного проекта, имеющего важное значение для защиты окружающей среды от загрязнения, а также повышение качества предоставляемых услуг жителям столицы стали возможны благодаря финансовым средствам, выделенным по указанию главы государства. На эти средства было закуплено 164 единицы современной коммунальной техники, что позволило не только повысить качество предоставляемых населению услуг, но и существенно обновить автопарк городских служб.

Таким образом, реализация проекта способствует улучшению санитарного состояния города, сохранению окружающей среды, повышению уровня экологической культуры, а также укреплению здоровья населения и достижению экономической выгоды.